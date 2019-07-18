‘Türkiye’yi dışarıda tutamayız’

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides, Kıbrıs sorununa çözümü ve Türkiye’yle iyi işbirliğini hedeflediklerini söyledi.

Çarşamba günü Atina’da yer alan Economist Konferansı’nda konuşan Hristodoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki kaynakların paylaşımına izin verecek iyi sonuçlar almak için çalıştığını vurguladı.

Hristodoulides, Kıbrıs hükümetinin gelecek 10-20 yıl içerisinde Doğu Akdeniz’deki bütün devletlerin bölgenin güvenlik ve refahını sağlamak için işbirliği yapacaklarını düşündüğünü belirtti.

Bu bağlamda, Türkiye’nin de dışarda tutulmayacağı, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Mısır, Ürdün ve daha sonraki bir zamanda Lübnan ve Filistin’i içine alacak bir bölgesel güvenlik ve işbirliği örgütü oluşturmanın önemine değinen Dışişleri Bakanı, “Türkiye katılımın dışında tutulmaz, aksi olur. Coğrafyayı değiştiremeyiz. Bunun için Türkiye ile işbirliği yapmamız gerekir” dedi.

Hristodoulides, 2014’ten bu yana eski Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’ in girişimiyle, Yunanistan ve Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de statülerini artırmak, bölgedeki enerji kaynaklarının iyi kullanımı için yakın işbirliği yaptıklarını anlattı.