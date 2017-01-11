Eren Şişik – Hüseyin Kıral

Mağusa Türk Gücü forması giyen ve adı birçok kulüple anılan Yasin Kurt konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun Türkiye Ligi'nde mücadele eden 2 takımdan teklif aldığı ve Pazartesi günü adadan ayrılacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre MTG Başkanı Şükrü Şemmedi'nin Yasin Kurt'u yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalıştığı ve Yasin'le ilgilenen kulüplere kapıyı 40 bin Sterlin'den açtığı öğrenildi. Bu rakamın altına kesinlikle inmeyeceği öğrenilen Şemmedi'nin Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya'yla görüştüğü ve istediği parayı getiren kulübe oyuncunun bonservisini vereceğini söylediği öğrenildi. Kulüplerin bu rakamı yüksek bulduğu öğrenilirken, Yasin'in de bu belirsizlikten dolayı rahatsızlık duyduğu bildirildi. Yasin Kurt'un bu belirsizlik üzerine Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Pazartesi günü ülkeden ayrılacağı öğrenildi.

Kahraman da olmadı!

Mağusa Türk Gücü’nde teknik adam sorunu da çözümlenemedi. Bir süre önce Kılıçali Kahraman ile görüşen Mağusa Türk Gücü, Kahraman’dan onay almıştı. Ancak o günden sonra Kahraman ile temasa geçilmedi.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Teknik Direktör Kılıçali Kahraman, “MTG ile bir defa görüştük. Bana takımın başına gelirmisin dediler, ben de gelirim ama oyuncuları satarsan gelmem dedim. Başkan da birçok önemli oyuncuyu sattı. Ondan sonra da görüşmedik, beni arayan olmadı. Bu saatten sonra da MTG’ye gitmeyeceğim gibi görünüyor” dedi.

MTG’de kalan oyuncuların antrenör Talat Şentürk nezaretinde çalışıyor.

Sami GAÜ Çetinkaya’da

Öte yandan MTG’den bir yıldız daha ayrıldı. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan kadronun önemli isimlerinden Sami Ergazi dün GAÜ Çetinkaya yöneticileri ile bir ayara gelerek el sıkıştı. MTG’nin Sami için talep ettiği parayı peşin istemesi üzerine pazarlıklar bir ara sıkışsa da günün sonunda iki kulüp anlaşma sağladı ve Sami’nin GAÜ Çetinkaya’ya transferi gerçekleşti.