Türkiye'ye giden 314 kişi yurtlara yerleştirildi
Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kazakistan'dan 130 kişi ve Kıbrıs'ın kuzeyinden Türkiye'ye götürülen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü Bolu ve Niğde'deki yurtlara yerleştirildi.
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Kıbrıs'ın kuzeyinden Türkiye'ye giden 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, Niğde'de yurda yerleştirildi
Kuzey Kıbrıs'tan gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve tır şoförleri, sağlık kontrolünden geçirildi.
Öğrenciler ve tır şoförleri daha sonra polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Niğde'ye götürüldü.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Kazakistan'dan gidenler Bolu'da
Kazakistan'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na giden ve sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi. 130 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
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Etiketler : Türkiye, Coronavirüs
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