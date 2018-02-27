Türkiye'nin beklediği Salih Müslim serbest bırakıldı
Türkiye iadesini talep etmişti; Çekya'daki mahkeme Salih Müslim'i serbest bıraktı
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Türkiye'de hakkında üç ayrı suçtan yakalama kararı olan Müslüm hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından Çekya'ya gönderilmişti.
Pazar günü gözaltına alınan Müslim bugün hâkim karşısına çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen Müslim ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Müslim'in Finlandiya vatandaşlığı da bulunuyor.
Müslim'in serbest bırakılması sonrası konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, "Bu kararın temyizi yok. Müslüm Çekya'dan çıkabilir. Karar hayal kırıklığı yarattı. İkili ilişkilere olumsuz yansıyabilir" dedi.
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Etiketler : Salih Müslim, tc
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