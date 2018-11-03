Türkiye’den 110 öğretmen

Bakan ÖZYİĞİT: “İlkokullarda Psiklojik Danışma Rehberi uzmanı atama kadrosu alamıyoruz”… KTOEÖS ve KTÖS, “İşsiz öğretmenler dururken ithal görevlendirmeye” tepki göstererek eylem yaptı, Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ise ilkokullara Psikolojik Danışma Rehberi (PDR) uzmanı atama kadrosu alamadıklarını, bu nedenle Türkiye’den gelen öğretmenlerin bazılarının rehber öğretmen olarak görevlendirildiğini söyledi.

“MESLEKİ LİSEDEKİLER, ÜLKEDE OLMAYAN ÖĞRETMENLER”…YENİDÜZEN’e bilgi veren Özyiğit, ortaöğretim ve mesleki teknikte görevlendirilen öğretmenlerin ülkede olmayan; büro yönetimi, motorlu araçlar teknisyenliği, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım bölümlerdeki öğretmenler olduğunu kaydetti.

Ayşe GÜLER

Türkiye’den görevlendirilen, 37’si bu yıl ilk kez olmak üzere toplamda 110 öğretmen göreve başladı, okullarda ders başı yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2018-2019 öğretim yılında da ‘ithal’ öğretmen, öğrencilerle buluştu.

KTOEÖS ve KTÖS, “İşsiz öğretmenler dururken ithal görevlendirmeye” tepki göstererek eylem yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise ilkokullara Psikolojik Danışma Rehberi (PDR) uzmanı atama kadrosu alamadıklarını, bu nedenle Türkiye’den gelen öğretmenlerin bazılarının rehber öğretmen olarak görevlendirildiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Özyiğit, ortaöğretim ve mesleki teknikte görevlendirilen öğretmenlerin ise ülkede olmayan; büro yönetimi, motorlu araçlar teknisyenliği, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım bölümlerdeki öğretmenler olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen öğretmen sayısını minimize ettiklerini de ifade eden Özyiğit, ilerleyen dönemlerde bu sayıyı daha da aşağıya çekeceklerini aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit:

“110 öğretmen görevlendirildi”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 37’si bu yıl ilk kez olmak üzere Türkiye’den gelen, 110 civarında öğretmenin okullarda eğitime başladığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özyiğit, ilkokullara Psikolojik Danışma Rehberi (PDR) uzmanı atama kadrosu alamadıklarını, bu nedenle Türkiye’den gelen 8-10 öğretmenin ilkokullarda rehber öğretmeni olarak görevlendirildiğini dile getirdi.

Özyiğit, Türkiye’den gelen özel eğitim ve rehber öğretmenlerinin 20’sinin ilköğretimde, geriye kalanların ise ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde görevlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca Özyiğit, meslek liselerinde göreve başlayan öğretmenlerin ülkede olmayan; büro yönetimi, motorlu araçlar teknisyenliği, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım bölümlerdeki öğretmenler olduğunu kaydetti.

“Sayılar minimize edildi, daha da aşağıya çekilecek”

Türkiye’den görevlendirilen öğretmen sayılarının bu yıl daha da minimize edildiğini ifade eden Özyiğit, yapılan çalışmalar sonucunda görev süresi dolup, adadan ayrılacak öğretmenlerle söz konusu sayının daha da aşağıya çekilmesinin planlandığını dile getirdi.

Özyiğit, “Bir süre sonra, ilgili ihtiyaç alanlarında buradaki ya da Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan KKTC vatandaşı olanlar gelecek.” dedi.

Bu yıl İlahiyat Koleji’ne, Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesi yapılmadığını da söyleyen Özyiğit, söz konusu okula KKTC vatandaşı olan 6 öğretmenin atandığını belirtti.

Öte yandan yapılan görevlendirmelerin süresinin 4 yıl olduğunu da söyleyen Özyiğit, gerekli durumlarda söz konusu görevlendirmenin 1 yıl daha uzatabileceğini belirtti.

Özyiğit, Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerin maaş ödemelerinin Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi aracılığıyla yerel değil, TC kaynaklı bütçeden yapıldığını da aktardı.

“Sendikalarla defalarca görüştük, durumu izah ettik”

Sendikaların eleştirilerine de değinen Özyiğit, süreç içerisinde defalarca görüştüklerini, durumu izah ettiğini de söyledi.

Özyiğit, ihtiyaç duyulan alanlarda KKTC vatandaşı mezunların öncelikli olduğunu da sözlerine ekledi.