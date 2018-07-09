Türkiye'de yeni dönem resmen başladı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın 'tarafsızlık' yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Partili Cumhurbaşkanı'ndan 'Tarafsızlık' yemini

İşte Erdoğan'ın ettiği yemin:

MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

"Bana artık 'Başkan' diyebilirsiniz

Erdoğan, Meclis çıkışı gazetecilerin "Sİze artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusuna, "Başkan diyebilirsiniz" yanıtını verdi.