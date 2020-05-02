Türkiye'de ölenlerin sayısı 3 bin 336'ya yükseldi

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi. 2 Mayıs itibariyle yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 124 bin 375’e çıktı.

Son verilerle birlikte Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1.445, 58 bin 259 hasta ise iyileşti.

Rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mart tarihinden bu yana vaka sayısının ilk kez 2 binin altına düştüğünü belirtti.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 3 milyon 400 bini, can kaybı ise 240 bini geçti. Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 100 bine dayandı.