Türkiye'de Covid-19'dan 2 bin 491 ölüm

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte 3 bin 116 yeni vaka görüldü. Türkiye vaka sayısı 100 bini geçen ülkeler arasına girdi.

22 Nisan tarihi itibariyle 115 kişi hayatını kaybederken 2 bin 14 hasta iyileşti.

Halihazırda bin 816 kişi yoğun bakımda tedavi görürken entube edilen kişi sayısı 982'ye indi. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşen toplam hasta sayısı ise 18 bin 491 oldu.

Son rakamları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

Dünya genelinde ise Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.6 milyonu, can kaybı sayısı da 185 bini geçti.