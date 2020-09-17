Türkiye'de Coronavirüs: 66 kişi daha hayatını kaybetti, 1648 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1648 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 315'e, vaka sayısı 298 bin 39'a yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın."