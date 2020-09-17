Türkiye'de Coronavirüs: 66 kişi daha hayatını kaybetti, 1648 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1648 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1648 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 315'e, vaka sayısı 298 bin 39'a yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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