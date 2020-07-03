Türkiye'de Coronavirüs: 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1172 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1172 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 186'ya, vaka sayısı 203 bin 456'ya yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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