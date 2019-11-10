Kıbrıs Haber Ajansı, Aralık ayında Kıbrıslı liderler ayrıca garantör ülkelerin katılımı ile hedeflenen ve “5’li Zirve” olarak anılan müzakerelere “Türkiye’nin katılmayacağını” iddia etti. Ancak, ne Birleşmiş Miletler’den “5’li görüşme” yönünde bir açıklama yapıldı, ne de Türkiye bu iddiayı doğruladı.

Kıbrıslı Rum yetkililerin “tahminlerini” yansıtan ajans haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanlı meslektaşına bu yönde görüşünü ilettiği de iddia edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu yönde hiçbir açıklama yapmadı.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)’ya göre 25 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Kıbrıslı liderlerin buluşması sonrası gözler garantörlerin de katılacağı 5’li zirveye çevrilecek.

Türkiye’nin 5’li zirve için adanın kuzeyindeki seçimler sonrasını işaret ettiği iddia ediliyor. Bir diğer iddia, Türkiye’nin bu görüşünü diplomatik temasları sırasında üçüncü ülkelere de ilettiği yönünde ortaya konuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "5+1" görüşme teklifi yapmış; Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerle birlikte, Birleşmiş Milletler'in de katılacağı bir toplantı ile "Kıbrıs'ta önce neyi müzakere edeceğimizi gayrı resmi tartışarak karara bağlayalım, sonra referans belgesini oluşturalım" demişti.