Türkiye için ‘çifte test’

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’ yapılacağını söyledi, “Bakanlar Kurulu kararı budur” dedi.

Tatar, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Son 72 saatte Türkiye’de test yaparak gelecekler, bir test de buraya gelince yapılacak, bunu yapabilecek kapasitemiz vardır, sonra da izleme sürecine alacağız, böyle yöneteceğiz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun daha önce aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye ‘en az riskli’ A ülkeler kategorisi içerisinde gösterilmiş, 1 Temmuz’dan itibaren bu ülkeden gelecek yolcuların son 72 saatte yapılacak PCR testi sonucunda, karantinasız olarak adaya girebileceği belirtilmişti.