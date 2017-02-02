Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Ankara'nın Kıbrıs sorunuyla ilgili güzel sözleri bırakarak çözüm istediğini uygulamayla ispatlaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın yıllık ödül töreninde konuşan Anastasiades, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için etkiyi artırmak amacıyla adada müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

İlgili tüm tarafların, özellikle Türkiye'nin sözlü olarak ifade ettiği çözüm isteğini uygulamada göstermesi gerektiğini, bunun her zaman bir adım ileri demek olduğunu, bunun müzakere masasında belli olacağını kaydeden Anastasiades, adaya sonunda barış getirilmesi, işgalin sonuçlarının aşılması ve umutla yaşanması olasılığı için doğruyu anlamak amacıyla çabaların sürdüğünü belirtti.

Kıbrıs'ta çözüm için yapılmakta olan müzakerelerden söz eden Anastadiadis, 43 yıldan sonra, garantiler ve adadan Türk askerinin geri çekilmesi konusunu görüşmek üzere BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumdan önce Türkiye'nin Kıbrıs konferansında yer aldığına dikkat çekti.

“Bu, ülkemizi yeniden birleştirmenin ve işgal güçlerinden kurtarmanın tek yoludur. Türkiye'den işgal güçlerinin geri döneceğini gösteren toprakla ilgili ilk kez haritalar sunulmuştur” diyen Nikos Anastasiades, haritanın beklentilerinin karşılığı olmasa da yüzdelik sadece %1 olduğu için bir başlangıç olduğuna inandığını vurguladı.

Basına dönerek “Ulusal davamızla ilgili basından büyük beklentilerimiz vardır. Yapılacak haberlerde gerçeklik egemen olmalıdır” diyen Anastasiades, bunun gazeteciliğin düzeyiyle ilgili bir eleştiri olmadığına, bir çağrı olduğuna, çünkü ülkenin geleceğini ilgilendirdiğine, kimsenin görüşleri, anlayışı ve seçimleri esasında eklemeler yapamayacağına işaret etti.

Kıbrıslı Rum lider, “Hepimiz biliyoruz ki bir şeyler, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin durumu gibi kırılma noktasına geldiğinde, bir haberi doğru ve zamanında vermek modern medya dünyasında önemli bir unsurdur” şeklinde konuştu.