Türkiye BM nezdinde protesto edildi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilciliği, Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki tahriklerini BM nezdinde protesto ettiğini duyurdu.



Kıbrıs’ın BM Daimi Büyükelçisi Kornelios Korneliou, pazartesi günü BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile bir araya gelerek Türk savaş gemileri tarafından sondaj gemisinin engellenmesi dâhil Türkiye’nin ihlallerini protesto etti.



Elde edilen diplomatik bilgilere göre, Büyükelçi Korneliou, görüşme sırasında, Türkiye’nin eylemlerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının yanı sıra Deniz Hukuku Antlaşmasını ihlal ettiği ve aynı zamanda, bölgedeki barış ve güvenlik için bir tehdit olduğunu söyledi.



Korneliou, Türkiye’nin tahrikleri hakkında BM Genel Sekreteri’nin de bilgilendirilmesi talebinde bulundu.



Aynı kaynaklara göre, Feltman, Türkiye’den itidalli davranmasını talep edecek.



Bu arada, Kıbrıs’ın, BM Genel Sekreterliği’nin diğer yetkililerine de önümüzdeki günlerde protestolarda bulunacağı belirtildi.