Türk ve Rum siyasi partiler görüştü, zemin bulunamadı

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen rutin toplantılar çerçevesinde bir araya geldikleri, ancak ortak zemin bulamadıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, Slovakya Büyükelçiliği’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde meydana gelen son gelişmelerin ardından düzenlenen ilk toplantıdan sonra yaptığı kısa açıklamada, partilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB içerisindeki egemenlik hakları” ile ilgili ortak paydada buluşamadıklarının kaydedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, Crans Montana’daki görüşmelerin çıkmaza girmesinin sebepleriyle ilgili ortak nokta bulunamadığı da belirtildi.

Gazete, bir sonraki toplantının 28 Mart’ta yapılacağını yazdı.

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