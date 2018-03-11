Türk jeti İran'da düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk jetinin düştüğü bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk jetinin ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

DHA'nın haberine göre, uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran'ın olduğu, 7 arkadaşı ile tatil için gittiği Dubai’den dönüyordu.

"JETİN, 14.40'TA RADAR GÖRÜNTÜSÜ KAYBOLDU"

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı.

Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu. İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Tekin, jetin düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin jetin neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.