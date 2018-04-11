“Türk Filmleri Afiş Sergisi” açılıyor

Gönendere Kültür ve Sanat Derneği “Türk Filmleri Afiş Sergisi”nin 3’üncüsü 14 Nisan Cumartesi günü açılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de, Metropol Yolu olarak bilinen Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde bulunan Kıbrıs Kapital Bank binalarında açılacak sergide, 1969-1972 yıllarına ait 50 afiş sergilenecek.

Gönendere’de 1960 yılında kurulan ve 25 yıl kesintisiz sinema gösterimi yapan Hürriyet Sineması’nın yıllardır korunan Türk filmi afişlerini içeren sergi, 16-20 Nisan tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



