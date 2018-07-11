Turizme güneyden olumu not

Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik turizm konusundaki gözlemler, Kıbrıs Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, geçiş noktalarının 3’ünün, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine günlük olarak taşınan yabancı turistlerin kabulünde iyi organize edilmiş kapılara dönüştüğünü yazdı.

Gazete bununla birlikte, kendisinin geçtiğimiz cumartesi günü tespit ettiği şekilde, hiç de az olmayan Kıbrıslı Rum ziyaretçiler için de yararlı bilgilerin sunulduğunu belirtti.

K Kıbrıs’ın kuzeyine var olan turizm ofislerinden söz eden ve devlete ait 12 turizm ofisinin bulunduğunu belirten gazete özellikle; “Strovilya” (Akyar), Ay.Demet (Kermiya) ve Lokmacı geçiş noktalarında günlük olarak binlerce turistin geçtiğini ayrıca buralarda Kıbrıs’ın kuzeyinde neler yapılabileceğine dair bilgilendirici materyallerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde Kıbrıs’ın kuzeyindeki konfeksiyon ürünleri, içecek, yemek ve turistlere yönelik hediyelik eşyalarla ilgili fiyatlara da yer verdi.