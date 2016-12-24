Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kumyalı’da Noel Baba Barış Köyü yapılması için bölgede bulunan 565 dönümlük orman arazisinin proje sahiplerine tahsis edildiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, proje sahiplerinin bölgede 413 dönümlük arazi satın aldığını, geriye kalan 565 dönümlük arazinin de talepleri üzerine rezerv olarak 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Ataoğlu, süreçle ilgili şöyle konuştu: “Bu insanlar bize geldi, ‘ 413 dönüm arazi alıyoruz. Bölgede 565 dönüm orman arazisi var. Bu tatil köyünün yapımı ile ilgili o araziye ihtiyaç var’ dedi. Biz de rezerv olarak kirasını ödemek koşulu ile araziyi ayıralım dedik. Arazinin 1 yıllık kirasını ödediler” şeklinde konuştu.

“Turizm bölgesi ilan edilmeden inşaat yapılamaz”

Ataoğlu, Meclis kararı ile ‘turizm bölgesi’ ilan edilmeden 565 dönüm alçak arazi içerisine inşaat yapılamayacağını, şu anda böyle bir çalışmanın yasal olmadığını açıkladı.

Bölgenin ‘turizm bölgesi’ ilan edilmesi adına çalışmaların sürdüğünü de dile getiren Ataoğlu, “Sadece bu yatırımla ilgili değil, mevcut Bafra tatil köyü yakınındaki bölgelerin de turizme açılması için adı bir çalışma yürütülüyor” dedi.

“Beton döküldüğü ihbarı geldi, uyardık”

Ataoğlu, söz konusu arazi içerisine beton döküldüğüne yönelik bir ihbar aldıklarını, bu durumla ilgili proje sahiplerine hemen ihbarda bulunduklarını dile getirerek, 565 dönümlük arazinin şu anda ‘bekleme’ aşamasında olduğunu söyledi.

“Yerli ürünleri tüketilecek, işsizlik sorunu giderilecek”

Ataoğlu, ekonominin düzelmesi için hayata geçmesi planlanan Noel Baba Tatil Köyü’nde 41 ortak ülkenin kendi ülkelerine yönelik yapacakları binaların yer alacağını ifade etti.

Projenin yatak kapasitesinin 9300 olacağını, 2 bin civarında personelin çalışacağını dile getiren Ataoğlu, bölgedeki yerli ürünlerin tüketileceğini, işsizlik sorunun giderileceğini de sözlerine ekledi.

Noel Baba Barış Köyü Projesi nedir?

Noel Baba Barış Köyü Projesi, dünyada ilk kez Antalya'da 1991 yılında başladı.

Proje, dünyada sürdürülebilir barış için devam eden tek proje olma özelliğini de taşıyor.

Noel Baba Barış Köyü'nde farklı ülke insanları kültürleri, inançları, mimari özellikleri, mutfakları, milli günleri ve sanatları ile temsil edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında 262 milyon dolarlık proje maliyeti olan Noel Baba Barış Köyü, 2007 yılında 'Noel Baba Barış ülkesi' seçilen Kıbrıs’ın kuzeyine 2016 yılında açılması planlanıyordu.