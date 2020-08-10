Turistsiz turizm

Kıbrıs’ın güneyinde bir yandan Covid-19 vakaları gittikçe artarken bir yandan da Kıbrıslılar turistlik bölgelerde zaman geçirmeye devam ediyor.

Protoras’taki İncir Ağacı sahilinde, turist ve tatilcilerin deniz keyfini CNA foto muhabiri fotoğrafladı.

CNA, fotoğrafları, “Kıbrıslılar ve birkaç turist Protaras'ta İncir Ağacı sahilinde denizin tadını çıkarıyor” notu ile paylaştı.

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki kesiminde de turizm, turistsiz bir şekilde yaşanıyor.