Turist ya Türkiye'ye ya güneye

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın güneyindeki ocak ayı turizminde yakalanan rekor seviyenin ardından Türkiye’de de tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs'ta ise bir önceki yılın ocak ayına göre turist sayısında yüzde 0,6’lık düşüş yaşandı.

2019 yılı Ocak ayında 81 bin 970 olan kişi güney Kıbrıs’a turist olarak girerken bu rakam 2020 Ocak'ın % 4,5 artış gösterdi, 85 bin 622’ye ulaştı.

Türkiye ise Ocak 2019'da 1 Milyon 539 bin 496 turisti ağırlarken 2020 Ocak'ında bu sayı 1 Milyon 787 bin 435 kişi’ye çıkarak yüzde 16,11’lik artış gösterdi. Her iki bölgede de bu artış ‘rekor seviyeye’ olarak açıklandı.

Her gelenin ‘turist’ olarak sayıldığı Kıbrıs’ın kuzeyinde ise 'konaklama' rakamlarında düşüş olduğu görüldü.

Kuzey Kıbrıs'ta 2019 Ocak ayı 'konaklayan turist' sayısı 62 bin 406 kişi iken, bu rakam içinde olduğumuz yılın Ocak ayında 62 bin 035’e geriledi. Buna göre; ‘diğer yabancı turist’ statüsündeki kişi sayısı %28,5, KKTC uyruklu kişi sayısı ise yüzde 11 oranında düştü, TC uyruklu kişi sayısı ise %9,1 oranında arttı.

Kıbrıs’ın güneyindeki İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre Ocak ayında geçen yıla kıyasla yüzde 4,5’lik artışla birlikte adaya gelen turist sayısında rekor yükseliş yaşandığı belirtirken, benzer bir açıklama da Türkiye’den geldi.

Türkiye’de de aynı dönemde turizm patlaması yaşandığı ifade edilirken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşıldığı belirtildi. Önceki yılın aynı ayına göre, Türkiye’deki yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşandı. Bu rakamlar Kıbrıs’ın kuzeyinde ise yüzde 0,6’lık düşüş gösterdi.

ÜLKEYE GİREN ‘TURİST’ SAYISINDA 2019-2020 OCAK AYI DEĞİŞİMİ: Kıbrıs’ın kuzeyi: (Düşüş %0,6)

(Gerçek turist sayısını yansıtan konaklamalar)

2019 OCAK: 62 bin 406 kişi.

2020 OCAK: 62 bin 035 kişi. Kıbrıs’ın güneyi: (Artış %4,5)

2019 OCAK: 81 bin 970 kişi.

2020 OCAK: 85 bin 622 kişi. Türkiye: (Artış %16,11)

2019 OCAK: 1 Milyon 539 bin 496 kişi.

2020 OCAK: 1 Milyon 787 bin 435 kişi.

Ziyaretçi ülkeleri farklı

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkeye en fazla sırasıyla Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya’dan turist girdiği ifade edilirken, Kıbrıs’ın kuzeyinde Norveç ve Makedonya, güneye ise İsrail ve Ukrayna başı çekti.

Bu yıl Türkiye’de de ‘rekor’ seviyede

Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin başında Ocak ayında Bulgaristan ilk sırada yer alırken, Rusya ise ikinci oldu. Rusya’dan gelen turistlerin yarı yarıya arttığı ifade edildi.

En çok ziyaretçinin ise İstanbul’a giriş yaptığı kayıtlara geçti. Bunu Edirne ve Antalya takip etti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yılın ilk ayında, Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

En çok turist Bulgaristan’dan, en fazla turist İstanbul’a

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yıla göre, yüzde 21,22 artışla Bulgaristan, ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18,06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42,40 artışla da Rusya üçüncü oldu. Ocak ayında büyük oransal artışla dikkat çeken Rusya'yı Almanya ve İran izledi.

Türkiye'ye ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315'i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içindeki payı yüzde 0,86 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı.