DİLA ŞİMŞEK

İç bulaşmanın yaşandığı salgın dönemi atlatıldıktan sonra, Temmuz ayında ‘dışa açılımla’ saptanan yeni vakaların hepsi yurt dışından olduğu tespit edildi. En genç vaka 19 yaşındaki bir hastayken, en yaşlısı ise 57 yaşındaki bir şahıs.

Karantina merkezinde tedavisi devam eden 18 kişinin olduğu belirtilirken, tüm hastaların genel durumunun stabil ve iyi olduğu da ifade edildi. Yoğun bakımda yatan hasta ise hiç yok.

1 Temmuz’dan beri 23 pozitif Covid-19 vakası saptanırken, beş kişinin taburcu edildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, vakaların yaş aralığı 19 ile 57 arasında. En yaşlı hastanın 57 yaşında olduğu öğrenilirken, diğer hastaların yaşının 40’ı aşmadığı, çoğunun ‘asemptomatik’ vakalar olduğu kaydedildi. Hastaların çoğunluğunun ise kadınlardan oluştuğu öğrenildi.

En genç hastanın 2001’li bir kişi olduğu, diğer bir gencin de 20 yaşında olup, 2000 doğumlu olduğu dile getirildi.

Pozitif vakaların 14’ü uçakla, 8’i ise gemiyle geldi. Kalan bir kişinin temaslı olduğu belirtilerek, gelişi ile ilgili açıklama yapılmamıştı.

Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne yapılan PCR başvurularında, hiçbir vakaya rastlanmadı.

15 gün önce güneye giden işçilere yapılan testlerde pozitif vakaya saptanmadı.

Temmuz ayında 23 Bin 280 test yapıldı, ‘iç vaka’ bulunmadı.

Pozitif vakaların 14’ü uçakla, 8’i ise gemiyle geldi. Diğer bir kişinin ise temaslı olduğu söylenmiş, bilgi verilmemişti.

Tedavisi devam eden 18 kişinin de durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne yapılan PCR başvurularında hiçbir vakaya rastlanmadı.

15 gün önce güneye giden işçilere yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Temmuz ayında 23 Bin 280 test yapıldı, ‘iç vaka’ bulunmadı.

Türkiye ve Kazakistan uyruklu vakalar…

Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye kadar yaptığı açıklamalara göre, 5 vakanın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 3 vakanın Kazakistan uyruklu, 1 vakanın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtilmişti. Bunun yanı sıra, 13 kişinin uyruğu açıklanmazken, bunlardan bir kişinin ise ‘temaslı’ bir hasta olduğu ve zaten karantinada tutulduğu ifade edilmişti.

En çok vaka uçakla gelen kişilerde görüldü…

1 Temmuz’dan beri ülkeye gemi ile gelen 8 yolcuda Covid-19 belirlendi. Bunun yanı sıra uçakla gelen 14 kişinin de pozitif olduğu tespit edilirken, bir kişinin temaslı olduğu ifade edilerek ülkeye gelişi ile ilgili bilgi verilmemişti.

23 Bin 280 test yapıldı…

1 Temmuz’dan bu yana 23 Bin 280 test yapıldı, ülke içinde vakaya rastlanmadı. Yapılan testler sonucu, pozitif sonuç bulunan tüm kişilerin yurt dışından gelen ve karantinaya alınan kişiler olduğu ifade edildi.

Pilli: “Tüm vakalar yurtdışından, iç temas tespit edilmedi”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda dün yaptığı açıklamada, test kapasitesinin artırıldığını, her gün gelen iki bin yolcunun testlerinin yapıldığını kaydetti.

1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vaklar olduğunu ve iç temas tespit edilmediğini belirten Pilli, şu ana kadar iki vakanın taburcu edildiğini, diğer vakaların da durumlarının iyi olduğunu söyledi. Semptomu olmayan hastaların PCR testleri negatif oluncaya kadar karantina otelinde bekletildiğini belirten Pilli, vakaların hemen hemen hiçbirinin sıkıntısı olmadığını kaydetti.

Pilli, 15 gün önce güneye giden tüm işçileri taradıklarını, pozitif vakaya rastlanmadığını, her gün 300 iç tarama yapıldığını söyledi. Bakan Pilli, ateş ve öksürük şikayetleri ile yapılan başvurulara da PCR’larının yapıldığını söyleyerek, 22 günde bunların hiçbirinde pozitife rastlanmadığını belirtti.

Temmuz ayında bugüne kadar açıklanan vakalar şu şekilde