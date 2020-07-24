Turist gelmedi, vaka geldi
Temmuz ayında hava, kara ve deniz yollarının açılmasıyla birlikte 23 günde ülkeye 23 vaka geldi. En genç hasta 19, en yaşlı hasta ise 57 yaşında.
DİLA ŞİMŞEK
İç bulaşmanın yaşandığı salgın dönemi atlatıldıktan sonra, Temmuz ayında ‘dışa açılımla’ saptanan yeni vakaların hepsi yurt dışından olduğu tespit edildi. En genç vaka 19 yaşındaki bir hastayken, en yaşlısı ise 57 yaşındaki bir şahıs.
Karantina merkezinde tedavisi devam eden 18 kişinin olduğu belirtilirken, tüm hastaların genel durumunun stabil ve iyi olduğu da ifade edildi. Yoğun bakımda yatan hasta ise hiç yok.
1 Temmuz’dan beri 23 pozitif Covid-19 vakası saptanırken, beş kişinin taburcu edildi.
YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, vakaların yaş aralığı 19 ile 57 arasında. En yaşlı hastanın 57 yaşında olduğu öğrenilirken, diğer hastaların yaşının 40’ı aşmadığı, çoğunun ‘asemptomatik’ vakalar olduğu kaydedildi. Hastaların çoğunluğunun ise kadınlardan oluştuğu öğrenildi.
En genç hastanın 2001’li bir kişi olduğu, diğer bir gencin de 20 yaşında olup, 2000 doğumlu olduğu dile getirildi.
Pozitif vakaların 14’ü uçakla, 8’i ise gemiyle geldi. Kalan bir kişinin temaslı olduğu belirtilerek, gelişi ile ilgili açıklama yapılmamıştı.
Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne yapılan PCR başvurularında, hiçbir vakaya rastlanmadı.
15 gün önce güneye giden işçilere yapılan testlerde pozitif vakaya saptanmadı.
Temmuz ayında 23 Bin 280 test yapıldı, ‘iç vaka’ bulunmadı.
Pozitif vakaların 14’ü uçakla, 8’i ise gemiyle geldi. Diğer bir kişinin ise temaslı olduğu söylenmiş, bilgi verilmemişti.
Tedavisi devam eden 18 kişinin de durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne yapılan PCR başvurularında hiçbir vakaya rastlanmadı.
15 gün önce güneye giden işçilere yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.
Temmuz ayında 23 Bin 280 test yapıldı, ‘iç vaka’ bulunmadı.
Türkiye ve Kazakistan uyruklu vakalar…
Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye kadar yaptığı açıklamalara göre, 5 vakanın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 3 vakanın Kazakistan uyruklu, 1 vakanın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtilmişti. Bunun yanı sıra, 13 kişinin uyruğu açıklanmazken, bunlardan bir kişinin ise ‘temaslı’ bir hasta olduğu ve zaten karantinada tutulduğu ifade edilmişti.
En çok vaka uçakla gelen kişilerde görüldü…
1 Temmuz’dan beri ülkeye gemi ile gelen 8 yolcuda Covid-19 belirlendi. Bunun yanı sıra uçakla gelen 14 kişinin de pozitif olduğu tespit edilirken, bir kişinin temaslı olduğu ifade edilerek ülkeye gelişi ile ilgili bilgi verilmemişti.
23 Bin 280 test yapıldı…
1 Temmuz’dan bu yana 23 Bin 280 test yapıldı, ülke içinde vakaya rastlanmadı. Yapılan testler sonucu, pozitif sonuç bulunan tüm kişilerin yurt dışından gelen ve karantinaya alınan kişiler olduğu ifade edildi.
Pilli: “Tüm vakalar yurtdışından, iç temas tespit edilmedi”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda dün yaptığı açıklamada, test kapasitesinin artırıldığını, her gün gelen iki bin yolcunun testlerinin yapıldığını kaydetti.
1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla yeni vakalar görülmeye başlandığını, görülen tüm vakaların yurt dışından gelen vaklar olduğunu ve iç temas tespit edilmediğini belirten Pilli, şu ana kadar iki vakanın taburcu edildiğini, diğer vakaların da durumlarının iyi olduğunu söyledi. Semptomu olmayan hastaların PCR testleri negatif oluncaya kadar karantina otelinde bekletildiğini belirten Pilli, vakaların hemen hemen hiçbirinin sıkıntısı olmadığını kaydetti.
Pilli, 15 gün önce güneye giden tüm işçileri taradıklarını, pozitif vakaya rastlanmadığını, her gün 300 iç tarama yapıldığını söyledi. Bakan Pilli, ateş ve öksürük şikayetleri ile yapılan başvurulara da PCR’larının yapıldığını söyleyerek, 22 günde bunların hiçbirinde pozitife rastlanmadığını belirtti.
Temmuz ayında bugüne kadar açıklanan vakalar şu şekilde
- 1 Temmuz: Deniz yolundan gelen 1 yolcu pozitif
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 803 test yapıldığını ifade ederek, testlerden 434’ünün sonuçlandığını, 369’unun üzerinde çalışılmaya devam edildiğini belirtmişti.
- Yapılan açıklamada, 434 testin deniz yolu ile gelen yolcular ile KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapıldığını kaydetmişti. 369 testin ise henüz sonuçlanmadığını ve havayolu ile ülkemize gelen yolculara yapıldığını dile getirmişti. Sonuçlanan testlerde deniz yolu ile gelen 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümüne müşahede altında alındığı söylenilmişti. Vakanın temaslıları ise karantina otellerinde gözetime alınmıştı.
- 2 Temmuz: Biri TC’li, diğeri Kazakistanlı 2 pozitif vaka daha
Pilli, yapılan test sayısının 569 olduğunu, 2 vakaya rastlandığını açıklamıştı. Vakalardan birinin, havayolu ile gelen TC uyruklu olduğunu, diğerinin ise yine havayoluyla gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtmişti. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı üçe yükselmişti.
- 3 Temmuz: Havayolu ile gelen bir Kazakistanlı kişide daha pozitif Covid-19
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 1280 test yapıldığını ve 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıklamıştı. Tespit edilen vakanın havayolu ile ülkeye gelen bir Kazakistan uyruklu şahıs olduğu ifade edilerek, vaka sayısı dörde yükselmişti.
- 4 Temmuz: Uçakla gelen bir TC uyruklu kişide Covid-19
Bakan Dr. Pilli, 889 test yapılarak 1 pozitif vakanın tespit edildiğini kaydetmiş, bu vakanın havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu bildirmişti.
Pilli, 4 Temmuz’da çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 5’e çıktığını söylemişti.
- 5 Temmuz: 664 test, pozitif vaka yok…
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yapılan test sayısının 664 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını belirtilmişti.
- 6 Temmuz: 1182 test, vaka yok
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1182 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.
- 7 Temmuz: 991 test, yeni vaka yok…
Dr. Ali Pilli, 991 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını bildirmişti.
- 8 Temmuz: 778 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı
Pilli, 778 test yapılarak 1 pozitif vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Bakan Pilli, 8 Temmuz’da saptanan pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde tedavisi devam eden Kazakistan uyruklu vatandaşın eşi olduğunu belirtmişti. Bakan, vakanın eşinin pozitif olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan temaslı çalışmaları nedeniyle zaten gözetim altında tutulduğunu ve yapılan PCR test sonucuna göre pozitif sonuç alındığını açıklamıştı.
- 9 Temmuz: Gemiyle gelen bir kişide pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vaka bulunduğunu açıklamıştı. Vakanın ise gemi ile gelen bir TC vatandaşı olduğu belirtilmişti.
- 10 Temmuz: Yeni vakaya rastlanmadı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1103 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.
- 11 Temmuz: 428 test, pozitif vaka yok…
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 428 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını dile getirmişti.
- 12 Temmuz: Yine vaka saptanmadı…
Dr. Ali Pilli, 743 test yapıldığını ve vaka tespit edilmediğini belirtmişti.
- 13 Temmuz: 1 pozitif vaka…
Sağlık Bakanı Pilli, yapılan test sayısının 1080 olduğunu, 1 pozitif vaka saptandığını belirterek, bu kişinin havayolu ile gelen bir TC vatandaşı olduğunu ifade etmişti.
- 14 Temmuz: KKTC vatandaşı bir kişide pozitif Covid-19
Pilli, 553 test yapılıp bir kişide pozitif Covid-19 tespit edildiğini ifade etmişti. Pilli bu hastanın deniz yoluyla gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu söylemişti.
- 15 Temmuz: Bir kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yapılan 1043 testte hiçbir vaka bulunmadığını ve bir kişinin taburcu edildiğini ifade etmişti.
- 16 Temmuz: Pozitif vaka yok
Pilli, yapılan 1049 testte pozitif sonuç çıkmadığını ve bir kişinin daha taburcu edildiğini kaydetmişti.
- 17 Temmuz: Yine vaka yok
Pilli, 1602 test yapılıp, pozitif vakaya rastlanmadığını açıklamıştı.
- 18 Temmuz: 1582 test 1 vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vaka tespit edildiğini belirtmişti. Pilli, hastanın havayolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu kaydetmişti.
- 19 Temmuz: 3 yeni vaka
Pilli, yapılan test sayısının 1702 olduğunu söyleyerek, 3 pozitif vaka bulunduğunu dile getirmişti. Hastaların ikisinin havayolu ile birinin ise deniz yoluyla geldiği söylenilmişti.
- 20 Temmuz: 2 vaka da havayoluyla geldi…
Bakan Pilli’nin açıklamasına göre 1614 test yapılıp 2 yeni vaka saptanmıştı. Bu vakaların, havayolu ile geldiği belirtilmişti.
- 21 Temmuz: Biri temaslı, diğeri havayoluyla gelen iki vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1001 test yapılarak 2 pozitif vaka tespit edildiğini dile getirmişti. Yapılan açıklamada bir hastanın havayolu ile geldiğini, diğerinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğu ifade edilmişti. Bu kişinin zaten karantinada olduğu da eklenildi.
- 22 Temmuz: Bir günde beş yeni vaka
Pilli, yapılan test sayısının 1142 olduğunu söyleyerek 5 pozitif vaka saptandığını açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 pozitif vakanın havayolu ile diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla geldiği kaydedilmişti.
- 23 Temmuz: 1 vaka, 3 taburcu
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yapılan test sayısının 703 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, vakanın hava yolu ile geldiğini açıkladı. Dün 3 kişi taburcu edildi.
Şu anda yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmadığını belirten Pilli, 23 günde 23 vakanın tespit edildiğini, günde ortalama 1 pozitif vakanın çıktığını söyledi.
Pilli, 23 vakadan toplam 5 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 18 vakanın 9’unun hastanede Karantina Servisinde, durumu iyi olan diğer 9 vakanın ise karantina otelinde gözetim altında tutulduklarını, test sonuçları negatif olmaları durumunda taburcu edileceklerini söyledi.