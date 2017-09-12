Tüp gaza uygulanan zam geri alındı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, geçtiğimiz günlerde ev tipi tüp gaza yapılan yüzde 9.77’lik zamma müdahale ettiklerini açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Atun, ev tipi tüp gazın eski fiyat olan 44.25 TL’den satılmaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde ülkedeki gaz tedarikçisi tek firmanın ev tipi tüp gaz fiyatlarını yüzde 9.77’lik zam ile 44.25 TL’den 47 TL’ye yükseltilmesine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müdahale etti. Buna göre ev tipi tüp gazın eski fiyatı olan 44.25 TL’den satılmaya devam edilecek” ifadesine de yer verildi.