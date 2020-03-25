“Canlı kredi, bankalar tarafından idari takip ile izlemeye tabi tutulmayan ve sorunlu kredi kapsamında olmayan, düzenli ödenen geri dönüşünde sorun görünmeyen yasal takibe düşmemiş kredi alacaklarına verilen isimdir.”

Dila ŞİMŞEK

Bankalar, kredilerin 3 ay ertelenmesi konusunda, yanlış anlaşılmalar ve şikayetlere yönelik YENİDÜZEN’e açıklama yaptı, “Karar sadece canlı krediler için geçerli” dedi.

Kredilerin 3 ay ertelenmesinin yalnızca müşterinin talebi üzerine gerçekleştirilebileceğini kaydeden Bankalar Birliği, bu taleplerin internet üzerinden yapılabildiğini ve sonrasında ‘değerlendirilmeye’ tabi tutulduğunu, durgun kredilerin kabul edilmediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, yasal mevzuata göre başvurusu kabul edilen müşterinin ıslak imzasının gerektiğini belirten bankacılar, salgın ortamında bu uygulama yerine internet üzerinden onay verilmesi konusunda çalışıldığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, geçtiğimiz Perşembe Bakanlar Kurulu kararını duyurarak, bankaların aldığı ekonomik tedbirleri açıklamıştı.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal “Amacımız, müşterilerimizin tüm işlemlerini evden çıkmalarına gerek olmaksızın sonuçlandırmak. Mevcut Sözleşmeler Yasası maalesef bu konuda engelleyici düzenlemelere sahip. Bu durumu ortadan kaldırmak üzere, Merkez Bankamıza ve Maliye Bakanlığımıza elektronik işlemlerin geçerliliği ile ilgili bir Yasa Gücünde Kararname önerisi sunduk” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ise, alınan kararın durgun kredileri kapsamadığını dile getirdi.

Öte yandan, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman kredilerin ertelenmesine yönelik tüm bankaların kararda hemfikir olduğunu, sorun yaşandığını düşünmediğini kaydetti.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer ise, müşterilere internet ve telefon üzerinden olabilecek her türlü hizmetin verildiğini, ancak ıslak imzanın bir yasal zorunluluk olduğunu belirterek, bu konuda yapılan çalışmanın beklendiğini söyledi.

Bankalardan 'kredi taksit erteleme seçenekleri’

Bakanlar Kurulu kararınca Covid-19 virüsü ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde, geçici olarak kapatılan işletmeler ve bu işletmelerde çalışan bireysel müşterilerin bankaya olan ödemelerini daha rahat yapabilmesi için kredilerin erteleneceği açıklanmıştı.

Ülkedeki 21 bankanın bu karara tabii tutulacağı belirtilirken, müracaat eden müşterilerin bu önlemlerden yararlanabileceği kaydedilmişti.

Bankalar Birliği, müşterilerden onay almadan ödeme planının değiştirilemeyeceğini ve bu nedenle ‘başvuru’ gerektiğini ifade ederek, bu başvuruların ilgili bankaya internet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Bankalar, gerekli iletişim araçlarını hem sosyal medya hesaplarında, hem SMS hem de web siteleri üzerinden müşterilerine duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin de ortaklığı ile aldığı karar şunları kapsıyor: Kredi taksitlerinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Ertelenen taksitler, ödemesiz süre için hesaplanacak anlaşılmış olan faiz de ilave edilerek kalan taksitlere eşit olarak yayılacaktır. 3 ayın sonunda ertelenen taksit toplamı bir kerede talep edilmeyecektir.

Limitli (kredili mevduat ve rotatif) hesaplarınıza Mart sonu işlenecek devre borç faizini Haziran 2020 tarihine erteleyebilirsiniz. Mart Sonunda işleyecek faiz, Haziran devre sonu normal faizinizle birlikte hesabınıza yansıtılacaktır.

Erteleme işlemleri için herhangi bir masraf alınamaz.

Başvurular ilgili bankaya yapıldıktan sonra, kredinin durumu ‘değerlendirilerek’ onaylanıyor.

Banka müdürleri ne düşünüyor?

Bankalar Birliği Başkanı ve İktisat Bank Genel Müdürü Olgun Önal:

“Müşterilerin bankaya gelmeden talep sunması için çalışıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve İktisat Bank Genel Müdürü Olgun Önal, Hükümet, Birlik ve Merkez Bankası’nın hemfikir olarak aldığı karara tüm bankaların tam destek verdiğini söyledi. Önal, kredi kartları ile ilgili üzerinde çalışılan yapının da aynı şekilde tüm bankalar tarafından standart şekilde uygulanacağını kaydetti. Önal şöyle konuştu: “Biz bankaların tercihi, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını korumak amacıyla, web sayfalarımız üzerinden başvuru toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını müşterilerimize yine elektronik ortamda iletmek, müşterilerimizin tüm işlemlerini evden çıkmalarına gerek olmaksızın sonuçlandırmak. Mevcut Sözleşmeler Yasası maalesef bu konuda engelleyici düzenlemelere sahip. Bu durumu ortadan kaldırmak üzere, Merkez Bankamıza ve Maliye Bakanlığımıza elektronik işlemlerin geçerliliği ile ilgili bir Yasa Gücünde Kararname önerisi sunduk. Onların da desteklediği bu düzenleme yürürlüğe girer ise hem biz bankaların operasyonel yükleri azalacak hem de müşterilerimiz şubelere gelip çok sayıda imza atmak zorunda kalmayacak. Bu olmazsa başka pratik çözümler üzerinde de çalışacağız.

Hem bizlere hem de Merkez Bankamıza ve Bakanlıklara ulaşan talep ve şikayetler yakından takip ediliyor ve çözülüyor. Toplum olarak zor zamanlardan geçtiğimizi, birlik ve beraberlik ile tüm sorunların üstesinden geleceğimizi biliyoruz, Bankacılar olarak sorumluluklarımızı biliyoruz ve öyle davranıyoruz. Gündemin dinamik, ihtiyaçların dinamik, çözümlerin de dinamik yapıda olması gerektiğini de biliyoruz. İhtiyaçlar gerektirdikçe proaktif şekilde yeni kararlar üreterek ülkemize, ülke insanımıza destek vermeye devam edeceğiz.”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ:

“Alınan karar sadece canlı krediler için geçerlidir”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, kredilerin ertelenmesine yönelik Birlik, Merkez Bankası ve Hükümetin ortak aldığı kanal doğrultusunda her bankanın tedbirleri uygulayacağını vurguladı. Erçağ, “Çevremden müşterilerin iletişim anlamında bazı şikayetleri olduğunu duydum, ancak yanlış anlaşılmalar da olmuş olabilir. Alınan kararlar, birçok bankaların hemfikir olduğu kararlardı. Biz kendi bankamızda müşterilere Whatsapp, mobil bankacılık, internet sitesi, SMS, telefon, faks gibi ulaşım araçları sağlıyoruz… Ancak yasalar çerçevesinde, müşterinin ıslak imzası (birebir, elden) gerekiyor. Bu salgın günlerinde müşterilerin bankaya gelmeden talebinin kabul edilmesi üzerine Bakanlığa bir çalışma sunduk ve değerlendiriliyor. Müşterilerin kredilerin ertelenmesi üzerine talepleri ise, canlı ve durgun kredilere göre değerlendiriliyor. Çünkü alınan karar sadece canlı krediler için geçerlidir” dedi.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman:

“Başvuruları son sürat alıyor, gelen tüm talepleri kabul ediyoruz”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, konu ile ilgili en doğru açıklamayı Birliğin yapacağını söyleyerek, kendi bankaları adına açıklama yapmayı tercih etti. Ataman, “Biz müşterilerimizin yaptığı başvuruları son sürat alıyor, gelen tüm talepleri kabul ediyoruz. Bu konuda şikayet olduğunu düşünmüyorum, çünkü kredi ödemelerinin ertelenmesi kararı hemfikirce alındı ve aynen uygulanacağı konusunda anlaşıldı” şeklinde konuştu.

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer:

“İnternet üzerinden başvurular kabul ediliyor ancak imza yasal zorunluluk”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, kredinin ertelenmesine yönelik müşterinin yazılı talebinin yasal zorunluluk olduğunu söyledi. Bunun banka inisiyatifinde olmadığına değinen Ayfer, müşterilerin bu talebi internet üzerinden, web sayfası, mobil bankacılık gibi ağlardan bankalara sunabileceğini söyledi. Yaşanan veya yaşanacak her türlü aksiliğe bankaların olumlu cevap vermek isteyeceğini belirten Ayfer, “Bankalar, 21 bankanın olduğu küçük bir piyasada kimse müşterilerini kaybetmek istemeyeceğinden, müşteri ile yaşanacak her türlü olumsuzluktan kaçınmak durumundadır. Eskiden 10 senede bir yaşanan büyük ekonomik krizler şimdi çok daha sıklıkla yaşanır oldu. Biz de toplumun bir parçası olarak bundan etkileniyoruz. Salgının ne zaman biteceği belli değil ama eminim ki ihtiyaç durumunda 3 ay sonrasında gerekirse yeniden benzeri bir karar alınır. Şu anda toplumda ben değil, biz anlayışı hakim olmalı” diye konuştu.