Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu, Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerini sürdüren liderlere destek belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyinden TÜRK-SEN, DEV-İŞ ve KTAMS ile Kıbrıs’ın güneyinden SEK, PEO ve PASYDY’den oluşan Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu Daimi Komitesi, “Tüm Sendikalar Forumu” da düzenliyor.

“Tüm Sendikalar Forumu”, 9 Ocak Pazartesi günü Ledra Palas Otel’de yer alacak. Forum saat 11.00’de başlayacak.

Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu Daimi Komitesi, Cenevre’deki zirve öncesi liderlerin Kıbrıs sorununu çözme girişimlerine destek olmak amacıyla da bugün basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Forum Daimi Komitesi üyeleri DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, PEO Genel Sekreteri Pambis Kyritsis, SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas, PASYDY Genel Sekreteri Glafkos Hadjipetrou ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel katıldı.

Basın toplantısında okunan ortak açıklamada, görüşme sürecine destek bildirildi.

Açıklamada, “Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu, iki toplumun liderlerine demokrasi ve adalet ilkelerini ilerleten bir çözümü öne çıkararak, Kıbrıslıların tümünün endişelerini dikkate almaları çağrısında bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Çözümün Kıbrıslıların günlük yaşamında güvenliğini, eşitliğini ve refahını güvence altına alacak hususları içermesi gerektiği” kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslıların tümünün refahının güçlendirilmesini ve üretilen zenginliğin adil şekilde dağıtılmasını sağlayacak önkoşulları güvence altına alacak şekilde olması” istendi.

“ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN İŞLEYİŞİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Çözümün çalışma ilişkilerinin normal ve düzenli işleyişini güvence altına alması gerektiği de belirtilen açıklamada şu ilkelerin önemine vurgu yapıldı:

“Birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sisteminin uygulanması. Birleşik sosyal güvenlik planının uygulanması. Ücretlerin ve maaşların belirlenmesinde birleşik sistemin uygulanması. Serbest dolaşım hakkına, ortaklık kurma hakkına, Kıbrıs’ın herhangi bir yerinde istihdam tercihinde bulunma hakkına tamamen saygı gösterilmesi. İstihdam ve/veya ücretlerle ilgili olarak etnik köken, din, renk, cinsiyet ya da cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılıkların tamamen yasaklanması. Hoşgörü, barış içerisinde bir arada var olma ve karşılıklı saygı ortamının oluşturulmasında katalizör rolü oynayacak bir eğitim sistemi uygulanması.”

Açıklamanın sonunda Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu’nun müzakere sürecinde iki lidere ve müzakere heyetlerine destek vermeye hazır olduğu belirtildi.