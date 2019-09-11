“Tüm işler nihai karara dek durdurulsun”

Fehime ALASYA

Rekabet Kurulu’ndan onay almadan Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlanarak çalışmaları başlatılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait (GKK), betonarme binanın tamirat tadilat işleri ihalesi için kuruldan “Tüm işlerin durdurulması” kararı çıktı.

Kararda; Tel-Za Construction Ltd. itirazı sonucunda yapılan değerlendirmede, ihale ile ilgili tüm işlerin, Kurul’un nihai kararının tebliğ edileceği tarihe kadar durdurulmasına, bu hususta herhangi bir işlem yapılmamasına ve konunun ilgili taraflara bildirilmesine ‘oy birliği’ ile karar verildiği belirtildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK), 27 Mart tarihinde Mağusa’da bir betonarme binanın tamirat tadilat işleriyle ilgili çıkılan ihale Rekabet Kurulu’ndan onay almadan Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlanmış, çalışmalar başlatılmıştı.

İhaleyi kaybeden ve Rekabet Kurulu’na başvuran şirketlerden biri olan Tel-Za Construction Ltd. bu karara tepki gösterirken, Rekabet Kurulu gündeminde olan bir şikayetleri daha bulunduğunu anlatmış, İhaleyle ilgili birçok kez itiraz aldıklarını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ise bu konuyla ilgili kendilerine 5 kez itiraz geldiğini kaydederek "Beşinci itiraz kararımızı henüz açıklamadık" demişti.

Altıncık, ihalede adı geçen çalışmaların sürdüğüne dair herhangi bir duyum almadıklarını ifade ederek, bunun yasal çerçevede doğru olmadığını sözlerine eklemişti.

İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt ise, Rekabet Kurulu kararına uymadıklarını ifade etmiş, bunun yasal bir durum olduğunu savunmuştu.

Neler yaşanmıştı?

YENİDÜZEN’in “Rekabet Kurulu 'dur' dedi, KOMİSYON DİNLEMEDİ” başlığıyla geçtiğimiz hafta gündeme taşıdığı ihale haberinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK), 27 Mart tarihinde Mağusa’da bir betonarme binanın tamirat tadilat işleriyle ilgili çıkılan ihalede Rekabet Kurulu’ndan onay almadan Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuca bağlandığı, çalışmaların başlatıldığı yazılmıştı.

İhaleyi kaybeden ve Rekabet Kurulu’na başvuran şirketlerden biri olan Tel-Za Conc. bu karara tepki gösterirken, İhale Komisyonu Başkanı, Rekabet Kurulu kararına uymadıklarını ifade etmiş, bunun yasal bir durum olduğunu iddia etmişti.

Rekabet Kurulu ise idari kararlar aldığını, yasaya göre de Merkezi İhale Komisyonu’nun buna uymak zorunda olduğunu kaydetmişti.

İhalenin Rekabet Kurulu kararına rağmen Olimpus şirketine verildiğini belirten İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, sözleşmenin yapıldığını ve ihale süreci tamamlandığını anlatmıştı.

Talaykurt, söz konusu ihalede ‘kamu yararını’ gözeterek sorumluluk alarak buna onay verdiklerini belirterek, yasal yollardan hareket ettiklerinin altını çizmişti.

İhaleyle ilgili birçok kez itiraz aldıklarını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ise bu konuyla ilgili kendilerine 5 kez itiraz geldiğini kaydederek "Beşinci itiraz kararımızı henüz açıklamadık" demişti.

Altıncık, ihalede adı geçen çalışmaların sürdüğüne dair herhangi bir duyum almadıklarını ifade ederek, bunun yasal çerçevede doğru olmadığını sözlerine eklemişti.

Rekabet Kurulu’nun idari kararlar aldığını kaydeden Altıncık, yasaya göre de Merkezi İhale Komisyonu’nun buna uymak zorunda olduğunu kaydetmişti.

Adı geçen şirket olan Tel-Za Construction Ltd Direktörleri Yakup Tel ve Can Zayıf ise Rekabet Kurulu’nda alınan karara rağmen devam eden ihale sürecini eleştirmiş, bu süreçte maddi olarak yaşadıkları kayıp için yargı yoluna başvuracaklarını anlatmıştı.