TÜK’te arpa satışı yalnızca üreticilere

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), bu sabah itibariyle yem fabrikalarına arpa satışını durdurdu.

Yalnızca üreticilere arpa satışı yapmaya başlayan TÜK, büyükbaş hayvan üreticilerine 8 torba, küçükbaş hayvan üreticilerine ise 1 torba arpa satışı yapmayı kararlaştırdı.

TÜK Yönetim Kurulu Şehan Tomgüsehan, arpa fiyatlarının dünya genelinde artış gösterdiğini, stok ve fiyatları göz önünde tutarak hareket etmek zorunda olduklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Tomgüsehan, olası bir krizle karşı karşıya gelmemek için arpa satışının kontrollü şekilde yapılmaya başlandığını söyleyerek, şu anda 25 bin ton arpa stoku kaldığını da ifade etti.

Kısa süre içerisinde arpa tedarikini çeşitlendirmek için çalışma yapıldığını vurgulayan Tomgüsehan bu sabah itibariyle üreticilerin ciddi arpa alımına başladığını, üreticiler için belirlenen miktarın hayvan sayısına göre değişkenlik gösterebileceğine işaret etti.