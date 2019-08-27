Tüketiciler Derneği: "KIB-TEK özelleştirilmeli"
Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesini talep etti.
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Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesini talep etti.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “KIB-TEK; alacaklarını alamaması nedeniyle özel bankalara 400 milyon TL borcu vardır ve iflas etmiş durumdadır. Elektrik kurumunun tahsil edilemeyen alacaklarının faturası misli ile tüketicilere çıkarılmaktadır” denildi.
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Etiketler : KIB-TEK, elektrik, Tüketiciler Derneği
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