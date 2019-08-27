Tüketiciler Derneği: "KIB-TEK özelleştirilmeli"

Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesini talep etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “KIB-TEK; alacaklarını alamaması nedeniyle özel bankalara 400 milyon TL borcu vardır ve iflas etmiş durumdadır. Elektrik kurumunun tahsil edilemeyen alacaklarının faturası misli ile tüketicilere çıkarılmaktadır” denildi.