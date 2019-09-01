Tüfeği ateş aldı, karnından yaralandı
Esentepe bölgesinde avlanırken, tüfeği ateş alan 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan, karnından yaralandı.
Esentepe bölgesinde avlanırken, tüfeği ateş alan 35 yaşındaki Ahmet Erdoğan, karnından yaralandı.
Bugün öğlen saatlerinde Esentepe’de meydana gelen olayda, genç avcı, mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağıya inerken düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş almasıyla karın kısmından yaralandı.
Olayda yaralanan Ahmet Erdoğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
“1.09.2019 tarihinde, saat 12.50 sıralarında, Esentepe’de sakin Ahmet Erdoğan (E-35) Esentepe’de mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağı indiği sırada düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş alması neticesinde karın kısmından yaralanmıştır.
Olayda yaralanan Ahmet Erdoğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”