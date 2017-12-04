TUFAD sezon açılışını yaptı  

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD yeni dönem sezon açılışını yaptı. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta 2017 – 2018 kadrolarının oluşumu ve programı üzerine konuşmalar yapıldı.

Açılışa Dernek yönetim kurulu, üyeler ve halk danslarına gönül verenler katıldı.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Ali Tümsoy, yeni sezonda herkese başarılar diledi. " Halk danslarımızın dostluk ve kardeşlik adına en iyi birleştirici olduğunu unutmadan hep beraber ülkemiz adına en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kıbrıs'ımız için daha iyi işlere imza atarak Dernek olarak daha iyi yerlere geleceğimize, bu yolda başarıya ulaşacağımıza eminim. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar da buna hazırdır. Bünyemizde birçok arkadaşımız var. Umarım daha çok, 103 olur, 153 olur. Çoğalarak sesimizi daha gür çıkarırız. Ülkemiz sizin sayenizde halk danslarımızın keyfini yaşar. Dernek olarak, biz bunu yerine getirmeye hazırız. Hepinize saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Dernek arkadaşları da tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar. Güzel sohbetlerle geçen toplantı esnasında keyifli dakikalar yaşandı.

