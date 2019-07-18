Trump: “Yaptırım konusunu gözden geçiriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili konuştu. Trump, "Türkiye’ye yaptırım konusunu gözden geçiriyoruz" dedi.

Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Türkiye konusunun "bir çok bakımdan çok zor bir durum" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, Türkiye'ye yaptırım üzerinde düşündüklerini ancak henüz duyurmadıklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.