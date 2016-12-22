Trodos'a tüm yollar kapatıldı
Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.
Kıbrıs Rum trafik polisi tüm sürücüleri, dağ yolları ile birlikte, köy yollarını kullanırken çok dikkatli olmalarını konusunda uyardı.
Kar kalınlığının Olympus tepesinde 45 santim, Trodos meydanında da 35 santim olduğunu açıklayan polis, tüm bölgede kötü havanın etkili olduğunu, Limasol’a yakın dağlık bölgelerde toprak ve taş kaymalarına olduğu bildirildi.
Son 24 saat içerisinde iki ölümlü trafik kazasının yaşandığını, bildiren polis Trodos’a giden tüm yolların kapatıldığını duyurdu.
Zincirli arazi araçlarına açık olan yollar:
Lefkoşa;
Lazanion-Machera
Limasol;
Karvouna-Kyperounta-Chantrion
Moniatis-Platres
Platres-Trooditissas
Baf;
Kakopetria-Karvouna
Kakopetria-Pinewood-Pedoula
Pedoula-Prodromos-Platres
Prodromos-Lemithou
Pedoula-Kykkos
Yolda buzlanma nedeniyle tehlike arz eden yolar:
Baf;
Orkonta-Kalopanagiotis
Kalopanagiotis-Grakion-Kykkos
Prodromos-Lemithou-Paliomilou-Agios Demetriou
Pedoulas-Moutoulla
Kakopetria-Spilia-Ayia Irini
Kampos-Kykkos-Milikouriou
Toprak ve taş kayması nedeniyle tehlike arz eden yollar:
Lefkoşa;
Gouri-Lazanion-Machera-Kionion
Limasol;
Moniatis-Platres
Fylagra-Karvouna
Paramytha-Kalo Chorio
Kampos-Kykkos
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