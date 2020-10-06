Tren Yolu Polikliniği’nde ‘aşı çilesi’

Sağlık Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü risk grubundaki kişilere ücretsiz zatürre aşısı yapacağı açıklamasının ardından Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’ndeki giden bazı vatandaşlar ‘aşı kalmadı’ cevabını aldığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

“Hastanede günlük 30 kişiye aşı yapılacağı gibi söylemler var, buna karşın 40’ları aşan sıra numarası veriliyor, bu olur şey değil” diyen vatandaş, durumu eleştirdi.

Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’ndeki yoğunluk ise başka bir endişeye yol açtı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Poliklinikte, kalabalık korkuttu.

‘Bulaş’ endişesi taşıyan vatandaş kalabalığın verdiği tedirginlikle gerildi. Zaman zaman seslerin yükseldiği, tartışmaların yaşandığı Poliklinik’te, hem hizmet almak isteyen vatandaş, hem de görevliler zor anlar yaşadı.

65 yaş üstü vatandaşların yanında pek çok yaş grubundan hastaya hizmet verilen kapalı ortamda bu denli yoğunluk yaşanması ve sosyal mesafenin hiçe sayılması tepki topladı.