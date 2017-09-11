Trafodan çıkan kıvılcım yangın çıkardı

Polis Basın Bülteni'nden verilen bilgiye göre dün, saat 19:00 sıralarında, Doğancı-Taşpınar anayolu üzerinde, Mehmet Kızıldere’ye ait arazi içerisinde bulunan su motoruna giden elektrik trafosundan atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, dokuz adet narenciye ağacı ve sekiz adet ayva ağacı, 15 adet kelepçeli sulama borusu ve 2 top damlama sulama lastiği yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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