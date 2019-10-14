Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden Meclis’e çağrı 

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Cumhuriyet Meclisi’ne; trafik yasasında değişiklik yapması ve yol güvenliğine ciddi bir maddi destek sağlaması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Zeki Avcı yazılı açıklamasında, Meclis’in “yasada geçmişte yaptığı yanlışından dönerek, en kısa zamanda yasadan sadece bir kelimeyi kaldırarak yol güvenliğine ciddi bir maddi destek sağlayabileceğine” işaret etti.

Avcı, “Ülkemizdeki trafik kazalarının önlenmesi için yüce Meclis’imizdeki 50 milletvekilimizin niyet ve kararlılığının gösterilmesi görüşümüzü vurgulamak zorundayım” dedi.

Trafik kazaları, sonuçları ve toplum üzerindeki etkilerine işaret eden Avcı, “Devlet ve hükümetlerin asli görevi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini koruyarak sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar ülkede yol güvenliğinin sağlanamadığını ifade eden ve eleştirilerde bulunan Avcı, şunları kaydetti:

“Son olarak 2015 yılında hazırlığı tamamlanan Mayıs 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesi gereken dört trafik tüzüğü makamlar hazırlanamadıkları için Ocak 2020’ye ertelenmişlerdir.

Yol güvenliği için olmazsa olmaz olan; Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğüdür.

Bu tüzüklerin Ocak 2020’de de yürürlüğe girmesi sağlanamazsa kimsenin bu ülkede yol güvenliği oluşuyor deme hakkı olamaz.

Halen Ulaştırma Bakanlığı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu gündeminde olan Sürücülerde Uyuşturucu Testi ile ilgili yasa da Ocak 2020 de devreye girmezse uyuşturucu ile mücadelede soru işaretleri devam edecektir. Uyuşturucu kullananlar araç kullanabilmeye devam edilecektir.

Hükümetlerin trafik olgusundan topladığı paralar sadece seyrüsefer ve sabit radar cezaları olmayıp, mahkemelerin ve anayollardaki trafik ceza paraları, araç muayene, ehliyet sınavları, ehliyet uzatmaları, araç ve akaryakıt satışları gibi gelirler de trafikten gelmektedir.

Trafik kazaları meydana geldiği günlerde parasızlığın kazalara etken olduğu gündeme getirilmekte iken 2014 yılında Meclis’te trafik maddi desteğine vurulan darbe göz ardı edilmektedir.

2006 yılında düzenlenen Yol ve Trafik Suçları’ nın Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasında toplanan ceza paralarının yasa amacı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karayollarındaki trafik akışının düzenli olmasının sağlanması, can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirlerin alınması ve artan trafik suçlarının süratle, etkin ve caydırıcı bir şekilde önlenmesinin sağlanmasıdır.

“Bu kalemdeki gelirler, bu yasa amaçlarına kullanılır.” maddesi vardı.

2006 – 2014 yılları arasında Trafik ve Ulaştırma Komisyonu kararı ile acil bariyer ihtiyaçları, yol çizimi, çember yapımı, kurtarma araç ve aksamları, polis devriye motosikletleri ve araçları alımı, trafik kampanyaları, trafik eğitimleri ve farkındalık çalışmaları tüm sabit radarlardan toplanan paralar ile yapılmaktaydı.

2014 de Meclis’te oy birliği ile son cümle değiştirilerek; ‘Bu kalemdeki gelirler, bu yasa amaçlarına öncelik verilerek kullanılır’ maddesi ile toplanan ceza paraları Maliye Bakanlığının uygun gördüğü başka yönlere de kullanma olanağı yaratılmış oldu.

2014 yılından beri harcamalarda yol güvenliği öncelikli olmadı. Hükümetlerin harcayacakları daha önemli kalemleri her zaman olmuştur.

2014 yılındaki ilgili bakanlık, Bakanlar Kurulu ve yüce Meclis’imiz, yol güvenliğine olan maddi desteği zayıflatarak Maliye gelirlerini güçlendirdiler.

2014 yılında 50 milletvekilinin oy birliği ile ilave edilen öncelikli kelimesi son beş yıllarda yollarımıza ölümle, ağır yaralanmaları ile dönmüştür. İlginçtir ki ayni yüce Meclis şimdi yollarımız niye güvenli değil diye sormaktadır.

Meclisin eski yanlışından dönerek en kısa zamanda yasadan sadece bir kelimeyi kaldırarak yol güvenliğine ciddi bir maddi destek sağlayabilir.”