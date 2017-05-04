Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusundaki olağanüstü toplantısında ilk konuşmayı yapan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “kriz masası” kurulmasını önerdi.

Toplantının Meclis tarihinde Kıbrıs sorunu konusu dışında yapılmış ilk toplantı olduğunu kaydeden Çeler, trafik konusundaki olağanüstü toplantı için imza veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Zeki Çeler, trafik güvenliği için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

İnsanların ölümünü, ağır yaralanmalarını ve sakat kalmaları önlemek gerektiğini ifade eden Çeler, “Bu ülkede trafik güvenliği planı hiç olmadı ve olmadığı için de hiç uygulanmadı” dedi.

Devletin görevini yapmadığını, vatandaşın güvenliğinin de sağlamadığını kaydeden Zeki Çeler, “Devlet vatandaşını korumak zorundadır ancak topluma hizmet vermesi gereken devlet birimleri bu konuda sınıfta kaldı” diye konuştu.

1975’ten bu yana bin 887 kişiyi trafikte kaybeden Kıbrıslı Türk halkının son 10 yılda ise 389 kişiyi trafiğe kurban verdiğini ifade eden Zeki Çeler, ülke yöneticilerinin hala bu büyük krizin ne tespitini, ne de çözümünü getiremiyorsa konuyu konuşmak gerektiğini söyledi.

Çeler, bu sayının daha fazla artmaması için birilerin bu sesleri duyması gerektiğini vurguladı.

“KRİZ MASASI KURULMALI”

Zeki Çeler, trafik güvenliği için bir kriz masası kurulması gerektiğini vurgulayarak, Meclis’in de trafik güvenliği için sorumluluklarının farkına varması gerektiğini kaydetti.

Ülkede trafikte hiç kimsenin güvenlikte olmadığını belirterek “Rus ruletindeyik” diyen Çeler, hükümetin bir yıllık süreyi doldurduğunu ancak trafikteki icraatlarının yeterli olmadığını belirtti.

“KAYIPLAR, AVRUPA’NIN ÇOK ÜZERİNDE… HAK ETTİĞİMİZ TABLO BU OLMAMALI”

Zeki Çeler, KKTC’nin trafikte, nüfusuna oranla Avrupa ortalamasının çok üzerinde kayıpları olduğunu anlattı.

Eğitim, denetim ve trafik mühendisliği olmadığı için devletin en temel görevini yerine getiremediğini, insanların trafikte öldüğünü, öldürdüğünü, yaralandığını, yaraladığını ve sakatlanıp sakat kaldığını ifade eden Çeler, devletin bilim insanlarını dışladığını savundu.

Eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetlerin İngilizce karşılıkları olan kelimelerin ilk harflerinden yaratılan trafik güvenliği için “4E ve vizyon 0” pankartı da açan Çeler, dünyanın trafik güvenliği sorunlarını nasıl çözümlediğine bakılmasını istedi, örnekler verdi.

“GÖNÜLLÜ HİZMET VEREBİLECEKLER DİNLENMİYOR”

Konuşmasını, Kar-İş’in eylemi nedeniyle korna sesleri arasında sürdüren Çeler, ülkede gönüllü trafik mühendisliği hizmeti verebilecek insanların dinlenmediğini, onlara imkan sunulmadığını kaydetti.

Çeler, “Neden başka ülkeler başarırken biz başaramıyoruz” diye sordu. Trafik güvenliğinin ve mühendisliğinin gerekleri uygulansa başarılı olunabileceğini belirten Zeki Çeler, trafik güvenliği için hazırlanan kitapların okullarda kullanılmadığını söyledi. Çeler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’dan bu kitapların kullanılmasını zorunlu hale getirmesini, müfredata konulmasını istedi.

Türkiye’den gelen bazı kişilere sanal sınavlarla ehliyet verildiğine dair duyumlara değinen Çeler, soruşturmanın en kısa zamanda sonuçlanmasını, cinayet diye nitelediği bu gibi olayların önüne geçilmesini talep etti.

“ZİHNİYET DEVRİMİ”



“Zihniyet devrimi ortaya konulmaz ve bu devlet yapısıyla devam edersek maalesef hiçbir sonuca varamayız” diyen Zeki Çeler, kapılar açılalı KKTC’de 644 kişi hayatını kaybederken Güney Kıbrıs’ta trafik kazasında ölen Kıbrıslı Türk sayısının sadece 1 olduğunu söyledi.