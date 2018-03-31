Trafiğe bir can daha

Güzelyurt -Yuvacık Anayolu 0-1'inci km'leri arasında meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Adnan Konugus hayatını kaybetti. 21:50 sıralarında meydana gelen kazada Konugus olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 21:50 sıralarında, Güzelyurt -Yuvacık Anayolu 0-1'inci km'leri arasında, Güzelyurt istikametine doğru PT 370 plakalı salon aracı ile seyreden Adnan Konuguş (E-45), yolun solundan çıkarak narenciye bahçesi içerisinde bulunan ağaçlara çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Adnan Konuguş, olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.