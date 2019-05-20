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TOZ uyarısı

TOZ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren cumartesi gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz yüzünden hava kirliliği yaşanacağı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren cumartesi gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz yüzünden hava kirliliği yaşanacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye taşınacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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