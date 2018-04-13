Toprak Ürünleri Kurumu’nda ‘Kaba yem ithali’ için düğmeye basıldı

Bakanlar kurulunun 3 Nisan toplantısında aldığı kararda Toprak Ürünleri Kurumu’nda ‘Kaba yem ithal edilmesi ile ilgili’ görevlendirme yapıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’de yapılan açıklamada 2017-2018 üretim döneminde yağışların az olması sebebiyle bazı hayvan üreticileri ve besleyicilerinin ihtiyacı olan ve iç piyasadan yeteri kadar tedarik edilemeyecek kaba yemin (balya) teminine ilişkin karar alındığı açıklandı.

Buna göre, kurumun dış piyasalardan kaba yem ithal etmesi hususunda görevlendirilmesi ve ihale şartları belirtildi.

Açılacak ihalelere, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, KKTC’de kurulmuş olmayan işletmelerin de katılabilmesi şartı yer aldı.