Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nden 8 Mart söyleşisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 15.00-17.00 saatleri arasında ‘’ 8 Mart’ta 8 Kadın 8 Hayat ‘’ isimli söyleşi düzenleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söyleşiye konuşmacı olarak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, ilk kadın Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, Lefkoşa Merit Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Hamide Giyim Sahibi Hamide Köle, Yedidalga’da çiftçilik yapan Nesrin Şerifali Şen, Yeşilırmak’ta Erson Hoca’nın Çiftliği’ni işleten Nursel Ekici, Karpaz’da Revaklı House’u çalıştıran eko turizmci Emine Özbayrak ile iş kadını Işın Ramadan Cemil katılarak katılımcılara birikimleri, çalışma yaşamında yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi verecek.