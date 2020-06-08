‘Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kapıların kademeli olarak 1 Temmuz’dan önce açılması konusunda olumlu görüş verdi’ iddialarının ardından bir açıklama yaparak iddiaları yalanlayan Sağlık Bakanlığı açıklaması, kurul üyeleri tarafından yalanlandı.

Bakanlığı açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ, açıklamanın doğru olmadığını söyledi.

Açıklamada "Sağlık Bakanlığının gerçeğe dayanmayan açıklamasına cevabımızdır" başlığını kullanan doktorlar, toplantıda kendilerinin de hazır olduklarını belirterek, toplantı tutanakları hakkında bilgiler verdiler.

Eski Lefkoşa Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyesi Dr Yeşim Örek Gümüşdağ bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalara cevap verdi.

Açıklamada “Uzmanlar, ülke sınırlarının en düşük riskli ülkelerden daha riskli ülkelere açılması gerektiği üzerinde durdu. Toplantıda tutanak tutmadılar” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“8 Haziran 2020 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesini temsilen, toplantıya davetli olarak Bülent Dizdarlı ve Yeşim Örek Gümüşdağ toplantıda hazır bulundu. Komite Başkanımız Cenk Soydan toplantıya KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü olarak toplantıda hazır bulundu. Katılımcılar;

Dr.Ali Çaygür ( Sağlık Bakanlığı Müsteşarı), Dr. Çiğdem Çağa (TSHD Müdürü), Dr.Cenk Soydan ( YTKD Müdürü, İki Toplumlu Komite Eşbaşkanı), Dr. Adil Özyılkan ( Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi) , Dr. Çiğdem Bakkaloğlu ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi), Dr.Yağmur Aldağ ( Göğüs Hastalıkları uzmanı), Dr.Deren Oygar ( Nefrolog) , Dr.Emre Vudalı (Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı) , Dr.Elçin Yoldaşcan (Halk Sağlığı uzmanı), Meltem Dilokcuoğlu ( PCR laboratuarı )

Burç Barın (istatistik uzmanı), Fatma Savaşkan (Enfeksiyon Komitesi Sorumlu Hemşiresi ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi),Dr. Bülent Dizdarlı (İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyesi), Dr.Yeşim Örek Gümüşdağ (İki toplumlu Sağlık Teknik Komite üyesi ).

Toplantı açılışında Müsteşar Ali Çaygür bugüne kadar yapılan COVID -19 test sayılarını verdi. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınan hızlı test kitinin 36,000 olduğunu ve bugün itibarı ile bakanlığın elinde kalan kit sayısının 7000 olduğunu belirtti. Ancak yapılan testlerde ayni kişiye yapılması, hatalı yapılıp tekrarlanması gibi hususların da göz önünde bulundurularak yapılan test sayısının 26,000 olduğunu belirtti. Ayni şekilde bugüne kadar alınan PCR test kitinin 13,500 olup bugün itibarı ile elde kalan kit sayısının 4000 olduğunu, ancak bunların ayni kişide tekrar yapılması v.s de göz önüne alındığında toplamda iki laboratuarda (Lefkoşa ve Mağusa) 8500 test yapıldığını söyledi.

Ayrıca bunun yanı sıra bakanlığın toplumda seroprevalans ( antikorlara bakılarak toplumun hastalığı geçirme, bağışıklık oranı) çalışması içerisinde olduğunu ve bunun için de 2500 adet eliza kitinin hazır olduğunu belitti.

Toplantıda 1 Temmuz öncesi, sınır kapılarından kademeli olarak geçişler ile ilgili görüşler tartışıldı. Uzmanlar, ülke sınırlarının en düşük riskli ülkelerden daha riskli ülkelere açılması gerektiği üzerinde dururken, Rum tarafının düşük riskli olduğunu ve kademeli olarak açılmasında aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde bir sakınca olmayacağı hususunda hemfikir kaldı;

Geçişlerde Uygulanması Gerekli görülen Önlemler;

1-Her geçişte semptom taraması (ateş bakılması)

2-İlk geçiş esnasında 72 saatlik PCR test sonucu negatif olması.

3-Hazırlanan onam formunu imzalaması ( evden işe gidiş ve kalabalık topluluklara katılmaması hakkında)

4-Telefona yüklenecek aplikasyon ile temaslı takibinin izlenebilir olması.

Bu koşulların sağlanması durumunda sınır kapılarından geçişlerin kademeli olarak başlamasında tüm komite üyeleri hem fikir oldu. Bu karar ile İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi görüşmelerinde varılan mutabakat burada da teyit edilmiş oldu.

ÖNEMLİ NOT; Toplantı başlangıcında, tüm toplumun geleceğini ilgilendiren böylesi bir toplantıda bakanlığın raportör tutanağı tutması gerekliliğine değinmemize rağmen, resmi tutanak tutulmamıştır. Toplantıya katılan diğer üyelerin, (ki bunlar Bülent Dizdarlı ve Yeşim Örek Gümüşdağ dışında aktif Sağlık Bakanlığı çalışanlarıdır) toplantıda konuşulup mutabık kalınan konuları açıklamalarını temenni ederiz. Bir bilim insanı olma yanında, devlet olma, bir devlete ait vatandaş olma sorumluluğu bunu gerektirmektedir. Saygılarımızla.”