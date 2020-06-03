"Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"

'1 COVID- 19' iddiası: "Her ateş COVID değil"

Karpaz bölgesinde 1 kişinin Covid-19 şüphesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldığı iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, YENİDÜZEN’e açıklama yaptı