"Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 238 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 238 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Açıklamaya göre, 3 Haziran'da Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 238
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.466
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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Etiketler : corona
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