Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz Hareketi), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan 2018 yılı Bütçe Yasası’nın Anayasa ve DPÖ Yasası hükümlerinin öngördüğü şekliyle hazırlanmaması halinde onaylanmamasını talep etti.

Dernek, dağıtımı Meclis Başkanlığı kanalıyla milletvekillerine de yapılan Cumhurbaşkanı’na yönelik dilekçesinde, Anayasa ve DPÖ’nün emrettiği “plan” ve “program” kavramlarının siyasiler tarafından dikkate alınmadığına işaret etti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ekonomik protokollerin, planlı kalkınmanın göstergesi olarak algılatılmaya çalışıldığı kaydedildi.

DPÖ Yasası’nın 17(2) maddesinin ortaya koyduğu “Devlet bütçelerinin yıllık programlara uyma zorunluluğu” çerçevesinde, 2018 Yılı Bütçe Yasası’nın yasal zemin temelinde hazırlanmasına yönelik ikazların yapılması gerektiği vurgulandı.

Geçmiş yıllarda herhangi bir plan ve program temelinde hazırlanmayan yıllık bütçelerin ülke ekonomisini güçlendirmeye yetmediği ve hükümetlerin sınırlı kaynaklarının sorumsuzca harcadığı hatırlatıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamada şunlara değinildi:

“Bu bağlamda, dağıtımı Meclis Başkanlığı kanalı ile milletvekillerine de yapılan Sayın Cumhurbaşkanı’na yönelik dilekçemizle, 2018 yılı Bütçe Yasası’nın Anayasa ve DPÖ Yasası hükümlerinin öngördüğü şekli ile hazırlanması, aksi halde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Gelişigüzel yapılan devlet bütçelerinin ekonomik kalkınmaya hiçbir katkısı olmadığı gibi, siyasilerin sorumsuzca harcamalarına da zemin hazırlanmaktadır. Temiz siyaset ve kendi irademize bağlı gelecek ilkelerinde kurulmuş olan derneğimiz böyle bir anlayışa kesinlikle destek vermeyecektir. Yasal haklarımıza sahip çıkma olan bu mücadeleyi sürdürme ve konunun takipçisi olma kararlılığımızı sayın milletvekillerinin ve halkımızın bilgisine getiririz.”