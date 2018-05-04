TL’deki değer kaybının önüne geçilemiyor…

Ayşe GÜLER

Dünyada yaşanan siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye’deki seçim sürecinin yaklaşması, döviz kurlarını yeniden hareketlendirdi.

Dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle Türk Lirası günden güne erirken, Euro, Sterlin ve Dolar’daki yükseliş durdurulamıyor.

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Dolar dün 4.12 TL, Euro 4.95 TL, Sterlin ise 5.63 TL’den işlem gördü.

5 ayda 35 kuruş ila 53 kuruş arasında artış…

1 Ocak ila 3 Mayıs’taki döviz kurları verilerine göre Sterlin’de 53 kuruş, Euro’da 43 kuruş, Dolar da ise 35 kuruş artış görüldü.

Yeni yılın ilk günü 3.77 TL’den işlem gören Dolar’daki 5 aylık artış 35 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Euro’da 1 Ocak’a göre 43 kuruş, Sterlin’de ise 53 kuruş yükseliş oldu.

Resmi verilere göre; Euro yeni yılın ilk gününde 4.52 TL, Sterlin ise 5.10 TL’den günü kapatmıştı.

1 OCAK 2018:

Dolar: 3.77 TL

Euro: 4.52 TL

Sterlin: 5.10 TL 30 NİSAN 2018:

Dolar: 4.06 TL

Euro: 4.90 TL

Sterlin: 5.62 TL 3 MAYIS 2018:

Dolar: 4.12 TL

Euro: 4.95 TL

Sterlin: 5.63 TL

4 günde bile değişen kurlar…

Dövizdeki dalgalı seyrediş, 30 Nisan ila 3 Mayıs arasındaki döviz kurlarında bile hissedildi.

30 Nisan’da 4.06 TL’den günü kapatan Dolar kurunda 4 günlük fark, 6 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Euro’da 5 kuruş, Sterlin de 1 ise 1 kuruş yükselme oldu.