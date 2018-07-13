TL eriyor ERİTİYOR

KKTC MERKEZ BANKASI’NDA DÜNKÜ KURLAR:

Dolar:4.76 TL

Sterlin: 6.32 TL

Euro: 5.58 TL

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler döviz kurlarını allak bullak etti.

12 günlük sürede Dolar, Euro ve Sterlin önce kademeli arttı, sonrasında bir gerileme yaşandı; son günlerde ise Türk Lirası’nın erime süreci zirve yaptı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Dolar dün 4.76 TL, Sterlin 6.32 TL, Euro ise 5.58 TL’ye ulaştı.

Özellikle döviz borçlularının ‘korkulu rüyası’ haline gelen TL’deki değer kaybı, iş piyasasını da endişelendirdi.

Dolar: Yeniden yükseliş

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; 1 Temmuz ile 12 Temmuz tarihlerindeki Dolar kurlarında 19 kuruşluk artış yaşandı.

1 Temmuz’da 4.57 TL’den işlem gören Dolar, 5 Temmuz’a kadar yükselişini sürdü.

5 Temmuz’a kadar kademeli olarak artan ve 4.71 TL’ye ulaşan kurda, 6 Temmuz’dan itibaren gerileme görüldü.

Buna göre 6 Temmuz’da 4.65 TL’ye gerileyen Dolar, 10 Temmuz’a kadar düşüşünü sürdürdü, 4.54 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihten itibaren yeniden artan Dolar 4.76 TL’ye çıktı.

Sterlin 6.32 TL’ye ulaştı





Diğer döviz kurları gibi Sterlin de de inişli-çıkışlı seyrediş devam etti.

12 günde Sterlin kurları 6.02 TL’den 6.32 TL’ye ulaştı, kısa süre içerisinde oluşan 30 kuruşluk fark dikkat çekti.

KKTC Merkez Bankası kurlarına göre 1 Temmuz’da 6.02 TL’den işlem gören Sterlin, dün günü 6.32 TL’den kapattı.

Sterlin’deki gerileme ise 6 Temmuz ile 10 Temmuz arasında görüldü. Bu tarihlerde 6.23 TL’ye ulaşan Sterlin kademeli olarak önce 6.18 TL’ye son olarak da 6.07 TL’ye gerilese de önceki gün ve dün yeniden yükselişe geçti.

Euro neredeyse 6 TL’ye çıktı



Euro’da da Dolar ve Sterlin de olduğu gibi hareketlilik yaşandı.

Örneğin 1 Temmuz’da 5.32 TL’den işlem gören Euro, 5 Temmuz’a kadar kademeli artarak, 5.49 TL’ye çıktı.

6 Temmuz ile 10 Temmuz arasında düşüşe geçen Euro, 5.35 TL’ye geriledi.

11 Temmuz’da yeniden yükseldiği, bu tarihte 5.53 TL, dün ise 5.58 TL’den işlem gördüğü kayıtlara çekti.