TL eridi, Kıbrıslı Rumlar kuzeye yöneldi

Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybı Kıbrıslı Rumları kuzeye yöneltti. Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Rumlar, ‘Euro’nun Türk Lirası karşısındaki avantajını kuzeye geçerek değerlendirdi. Kıbrıslı Rumların, özellikle alışveriş, akaryakıt harcamaları için Kıbrıs’ın kuzeyine yönelmesi, geçişlerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Geçişlerin başladığı 2003 yılından bugüne ilk kez yoğunluk ters döndü, araç kuyruğu güneyden kuzeye arttı. Larnaka ve Baf’tan Kıbrıs’a gelen turistlerin de kuzeye geçişleri, piyasaya az da olsa nefes kazandırdı. Dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasında Mağusa’da ise Akyar geçiş noktasındaki uzun kuyruklar fotoğraflara yansıdı.

Öte yandan henüz çalışmaların sürdüğü Derinya geçiş noktasındaki ‘sakinlik’ de Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı’nın objektifine takıldı. Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler de geçişlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntılarını Yenidüzen’le paylaştı.