Tır dorsesinde 10 kaçak Suriyeli
Girne Turizm Limanı’ndan tır dorsesinde ülkeye izinsiz giriş yapmaya çalışan 10 Suriyeli tespit edildi.
Dün sabah saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 43 yaşındaki V.B yönetimindeki tırın dorsesinde gizlenerek ülkeye izinsiz girmeye çalışan 10 Suriye uyruklu şahıs tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı bulunan 28 yaşındaki A.S.’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
13.07.2018 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanında V.B.’nin (E-43) yönetimindeki tır dorsesi içerisinde on Suriye uyruklu şahıs gizlenmiş vaziyette yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştıkları sırada tespit edilmişlerdir. Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, adı edilen ve meselede bağlantısı bulunan A.S. (E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”