Tır dorsesinde 10 kaçak Suriyeli

Dün sabah saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 43 yaşındaki V.B yönetimindeki tırın dorsesinde gizlenerek ülkeye izinsiz girmeye çalışan 10 Suriye uyruklu şahıs tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı bulunan 28 yaşındaki A.S.’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.