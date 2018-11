Tina Turner müzikali

Ersin Kaşif

“Onun etkileyici gücü, sıradışı performansı, mükemmel kişiliğinin yanında önemsiz kalır.”

Müziğin ve dansın efsane ismi Tina Turner’ın hayatını konu alan müzikal 2018 Nisan’da sahnelenmeye başlanmıştı ve Turner, uzun zaman sonra ilk kez müzikalin galasında görüntülenmişti. Müziğiyle olduğu kadar dansı ve enerjik sahne performansıyla hafızalara kazınan efsane isim Tina Turner’ın hayatını konu alan müzikal, 24 Eylül’de ise Türkiye’de sahne aldı. 78 yaşındaki Turner, “Tina: The Tina Turner Musical” adlı gösterinin Londra’daki Aldwych Tiyatrosu’nda yapılan açılış performansını izlemişti. Uzun süredir objektif karşısına geçmeyen ve sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Turner, gösteriyi izlemeye eşi Erwin Bach ile gitti. Bir zamanlar sahneleri kasıp kavuran Turner’a tiyatro salonunda büyük ilgi gösterildi. Sahnede Tina Turner’ı canlandıran Adrienne Warren, efsane şarkıcı için, “Tiyatroyu ateşledi ifadesini kullandı. Warren ayrıca, “Onun etkileyici gücü, sıradışı performansı, mükemmel kişiliğinin yanında önemsiz kalır. Gözleri umutla parlıyor ya da kararlılıkla yanıyor, sahne onun enerjisiyle ve ruhuyla tutuşuyor. Karakterinin acısını ve duygusunu tam olarak kontrol eden biri” dedi.

MUHTEŞEM KARİYERİYLE TİNA TURNER

1939’da dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, müzisyen, dansçı, aktris, yazar ve moda ikonu'dur. Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyledi. Tina’yı daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner keşfetmişti.

1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy Ödülünü kazandı. 1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapılmıştı. 1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi.