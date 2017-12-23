Theresa May Ağrotur Üssü’nde teşekkür etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kıbrıs’ın güney kıyısındaki Ağrotur Üssü’ne kısa bir ziyarette bulundu ve üste görevli yaklaşık 200 askere hitaben bir konuşma yaptı.

“Sizi burada faaliyet göstermeniz için misafir eden Kıbrıs’a da teşekkür ederim” diyen Theresa May, Kıbrıs’ta görev yapan askerlere de minnettarlığını ifade etti; “Size bu bölgede barış ve istikrarı getirmek için çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür etmek isterim” şeklinde konuştu ve şöyle dedi:

“Kıbrıs’ta sizler, bölgedeki askeri faaliyetlerimizin oldukça merkezindesiniz. Daeş hedeflerine düzenlenen 1,600’den fazla hava saldırısını buradan yöneten, Ürdün ve Irak’ta Daeş’le savaşan ve tekrar ortaya çıkmasını engelleyen ortaklarımız ve müttefiklerimizle çalışan 1,450’den fazla personeli destekleyen sizlersiniz.”

May, bu faaliyetler ve çabaların, Irak ve Suriye’de Daeş’in üç yıl önce Halifelik ilan etmesinden, en barbar saldırıları düzenlemesinden ve evde sokağımızda cinayet planlamalarından sonra büyük fark, güvenli bir sığınak yarattığını, bugün onların çok büyük çabaları sonucu sözde Halifeliğin bastırıldığını ve artık Irak veya Suriye’de önemli bir bölgeyi ellerinde tutmadıklarından dolayı kendilerine minnettar olduklarını belirtti.

Askerlere “Bu başarıdan oldukça fazla gurur duymanız gerekmektedir” diyen Britanya Başbakanı, bölgede hala ortaya çıkan tehditlerle doğrudan ilgilenmeye devam etmek, ancak aynı zamanda Daeş’ı dışarı atmak için Irak Güvenlik Güçleri’nin eğitimi üzerinde de yoğunlaştırılması gerektiğini, zaten kendilerinin de burada bunu yaptığını, askerlerin de bunu desteklediğini, 60 bin Irak güvenlik personeli eğitmenin çok önemli olduğunu, bunu geçen ay Bağdat’a yaptığı ziyarette ilk elden gördüğünü vurguladı.

Theresa May, “Sizin de burada Kıbrıs’tan yapığınız, Orta Doğu’daki müttefiklerimizin istikrarını desteklemek için bizim çabalarımıza güç vermektir” şeklinde konuştu.

May, bu çabalar arasında Ürdün’de Hızlı Tepki Gücü’nü genişletmek ve Birleşmiş Milletler’i TOSCA Operasyonu’nda Lefkoşa’da ara bölge boyunca barışı sağlamak olduğunu söyledi.