Teniste özel konuklar vardı

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, sosyal sorumluluk projesi olarak Lefkoşa’da faaliyet gösteren Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile tenis oynadı. Gazimağusa Belediyesi’ne ait Tenis Tesisi’nde bugün saat 10:00’da yapılan etkinlikte merkezin öğrencileri tenis eğitmenleri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hem tenis oynama heyecanı yaşadı hem de eğlenceli saatler geçirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Fakındalık Günü’ne denk gelen etkinlik özel günler dışında da özel eğitim merkezi öğrencilerine ve özel gereksinimli öğrencilere tenisi sevdirmek ve gelişimlerine katkı koymak için rutin olarak yapılıyor. Etkinliğe Satır Döner ile Foto Özay da sponsor olarak destek verdi. Gazimağusa Belediyesi’ne ait Tenis Tesisi’nde bugün saat 10:00’da yapılan etkinlikte merkezin öğrencileri tenis eğitmenleri ile birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hem tenis oynama heyecanı yaşadı hem de eğlenceli saatler geçirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Fakındalık Günü’ne denk gelen etkinlik özel günler dışında da özel eğitim merkezi öğrencilerine ve özel gereksinimli öğrencilere tenisi sevdirmek ve gelişimlerine katkı koymak için rutin olarak yapılıyor. Etkinliğe Satır Döner ile Foto Özay da sponsor olarak destek verdi.